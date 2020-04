Koronavírus-járvány

Operatív törzs: új szabályok a Nyugat-Európába tartó vendégmunkások belépésére

A Nyugat-Európába tartó ukrán, román és szerb vendégmunkások csak meghatározott, négyórás időtartamban tudnak belépni Magyarország területére. Feltétel az is, hogy nem mutatják a koronavírus-fertőzés jeleit, igazolják, hogy megfelelnek a schengeni beutazási feltételeknek és igazolásuk van arról, hogy a célországba bejutásuk biztosított - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a keddi online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert közölte: Röszkénél, Nagylaknál és Záhonyban naponta négy órát biztosítanak a vendégmunkások belépésére, a belépésnél sárga figyelmeztető jelzést helyeznek el a járművön, és csak a kijelölt tranzitútvonalon közlekedhetnek. A vendégmunkások kilépésére is idősávot határoztak meg.



Az alezredes szólt arról is, itthon az emberek a legtöbbször azzal szegik meg a kijárási korlátozás szabályait, hogy nem a megfelelő indokkal hagyják el a lakóhelyüket, és gyakran nem tartják be a meghatározott távolságot egymás között.