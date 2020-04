Közlekedés

Csak a záhonyi határátkelőn lehet Ukrajnába belépni

Az ukrán fél tájékoztatása szerint a hétfőn 23 órától életbe léptetett rendelkezés szerint az utazók Ukrajnába történő belépése - a légi és vasúti közlekedés kivételével - kizárólag személygépjárművel történhet. A gyalogos átléptetés és az utazók busszal és mikrobusszal történő átszállítása megszűnik - olvasható a rendőrség honlapján.



Az Ukrajnába történő kilépésre kizárólag a Záhony és a Csap közötti közúti határátkelőhelyet lehet használni, a barabás-mezőkaszonyi, a beregsurány-asztélyi, a lónya-haranglábi és a tiszabecs-tiszaújlaki átkelőket pedig ideiglenesen leállítja az ukrán fél. A nemzetközi teherforgalom beléptetése Ukrajnába a záhonyi határállomáson továbbra is folyamatos marad - olvasható a police.hu oldalon.



Az ukrán állami határőrszolgálat szóvivője hétfőn közölte, hogy az ukrán kormány utasítására keddtől összesen csak 19 közúti határátkelőhely marad nyitva, amelyen kizárólag saját tulajdonú gépjárművel lehet majd áthaladni, azaz a gyalogos átkelést teljesen megszüntetik. Amennyiben a szomszédos állam a határátkelőhöz nem engedi be a gyalog érkezőket, akkor értelemszerűen megszűnik az a gyakorlat is, hogy az ukrán oldalról buszokat küldenek értük, és azokkal szállítják át őket a járművek számára fenntartott, azaz nem gyalogos átkelőkön.



Az ukrán határőrszolgálat keddi jelentése szerint az elmúlt napban 6400 ukrán tért haza külföldről, közülük több mint 3300-an gyalog érkeztek a határátkelőhöz, és - az eddigi gyakorlat szerint - az ukrán hatóságok szállították át őket buszokkal az ukrán oldalra.