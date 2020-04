Koronavírus

Volánbusz: a 30 napos helyközi bérlet is megvehető applikációban

A Volánbusz járataira 2020. április 1-től a 30 napos, teljes árú és kiemelten kedvezményes helyközi bérletek, valamint az országos besorolású távolsági járatok igénybevételéhez szükséges kiegészítő jegyek is megvásárolhatók a Közlekedési Mobiljegy applikációban - közölte a Volánbusz szerdán az MTI-vel.



A közleményben felidézik, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében március 23-tól tették készpénzmentessé a jegyvásárlást a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel együttműködésben, a Közlekedési Mobiljegy applikáció segítségével.



A tájékoztatás szerint április 1-től a menetjegyeken kívül a 30 napos, helyközi, teljes árú és kiemelten kedvezményes bérletek is elérhetők az alkalmazásban.



A bérleteket a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Közlekedési Mobiljegy applikációjában, vagy a Simple by OTP applikációban - hasonlóan a menetjegyekhez - az indulási és érkezési állomás közötti kilométertávolság kiválasztásával lehet megvásárolni.



Az adott távolsághoz tartozó adatok - az indulás és az érkezés helyét beírva - a menetrendek.hu rendszerében találhatók meg, amely az applikációból közvetlenül is elérhető.



A bérletváltáshoz nem szükséges új regisztráció, az alkalmazásba az eddigiek szerint belépve az elérhető termékek között megjelennek a 30 napos, helyközi, kiemelten kedvezményes vagy teljes árú bérletek is.



A vásárlásról az applikációban - a jegyekhez hasonlóan - számla is készül.



A vásárlásnál az érvényesség első napját kell megadni, ennek hiányában a vásárlás napja lesz az érvényesség kezdő időpontja. Bérletvásárlás esetén meg kell adni annak az igazolványnak a számát is, amivel az utas használni kívánja a bérletet. Ez lehet személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, illetve a kiemelten kedvezményes bérlet esetén a kedvezmény igénybevételére jogosító igazolvány. A bérletek kizárólag az applikáción keresztül válthatók vissza, az érvényesség kezdetét megelőzően. Az összeg a vásárló egyenlegén kerül jóváírásra - ismertetik a közleményben.



Ellenőrzéskor fel kell mutatni a megváltott bérletet, valamint azt az igazolványt, amelynek a számát a vásárláskor megadták.



Április 1-től elérhetők az alkalmazásban az országos besorolású távolsági járatok igénybevételéhez szükséges kiegészítő jegyek is. Amennyiben a menetrendek.hu rendszerében elérhető információ szerint az adott járatra kiegészítő jegy váltása szükséges, úgy az applikációban először a menetjegyet kell megváltani, majd egy újabb tranzakcióban a kiegészítő jegyet. A kiegészítő jegynek ugyanazt az induló érvényességet kell megadni, mint a menetjegynek, és azt ugyanarra a távolságra kell megvásárolni, mint a menetjegyet - írják a közleményben.