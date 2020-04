Koronavírus

ORFK: biztosított az ingázók átkelése az osztrák-magyar határszakaszon, valamint Balassagyarmatnál

Az osztrák és a magyar állampolgárok munkáltatói igazolás, illetve a megművelt földterület tulajdonjogának vagy használati jogának igazolása birtokában kilométerkorlátozás nélkül utazhatnak országaik között. 2020.04.01 09:35 MTI

Szerdától az osztrák-magyar határszakasz valamennyi nyitva tartó határátkelőhelyét igénybe vehetik az ingázó dolgozók; reggel 6 órától Balassagyarmatnál is átkelhetnek a szlovák-magyar határ mentén élők - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az internetes oldalán.



Mint írták, továbbra is biztosított Ausztria és Magyarország állampolgárainak a munkavállalási célú napi ingázása minden nyitva tartó osztrák-magyar határátkelőhelyen.



Az osztrák és a magyar állampolgárok munkáltatói igazolás, illetve a megművelt földterület tulajdonjogának vagy használati jogának igazolása birtokában kilométerkorlátozás nélkül utazhatnak országaik között. A dolgozók mentesülnek a 14 napra előírt hatósági karantén, valamint a külföldiekre vonatkozó beléptetési tilalom alól.



Az Ausztriába és Magyarországra történő áruszállítás továbbra is folyamatos marad a teherforgalom számára megnyitott határátkelőhelyek igénybe vételével.



Az ORFK azt is tudatta, hogy szerda reggel 6 órától Balassagyarmat közúti határátkelőhelyen a két ország azon állampolgárai, akiknek a határtól számított 30-30 kilométeres távolságon belül van bejelentett lakcíme, illetve munkahelye, valamint mezőgazdasági földterülete, anélkül kelhetnek át munkavégzés vagy mezőgazdasági tevékenység céljából, hogy 14 napra karanténba kellene vonulniuk.



Az ingázóknak lakcímkártyával és munkáltatói igazolással kell rendelkezniük, míg a mezőgazdasági munkát végzőknek a megművelt földterület tulajdonjogi vagy használati jogának igazolásával.



A rendőrség közlése szerint ugyancsak szerda reggel 6 órától megnyitották a magyar-szlovák határátkelőhelyeket a tehergépjármű forgalom előtt azzal a megkötéssel, hogy tranzitforgalmat nem bonyolítanak, csupán a két országba történő áruszállítás céljából engedélyezett az átlépés. A szabályozás Vámosszabadi, Somoskőújfalu, Bánréve és Sátoraljaújhely határátkelőt érinti.