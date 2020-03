Járvány

Koronavírus - A MÁV meghosszabbította a nemzetközi jegyek díjmentes visszatérítését

A nemzetközi jegyek jelenleg az előírásoknak megfelelően korlátozás nélkül megválthatók azokra a vonatokra, amelyek közlekedésében nincs ismert korlátozás. 2020.03.26 09:24 MTI

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a MÁV-Start kezelési költség nélkül visszatéríti a nála vásárolt, április 11. helyett már az április 30-ig, érvényes nemzetközi menetjegyek nemzetközi jegyek árát is célországtól függetlenül, amennyiben az utas lemond az utazásról - közölte a vasúttársaság csütörtökön a honlapján.



A nemzetközi jegyek jelenleg az előírásoknak megfelelően korlátozás nélkül megválthatók azokra a vonatokra, amelyek közlekedésében nincs ismert korlátozás.



Ismertetik, hogy a jegypénztárban vásárolt nemzetközi jegyek esetében a nemzetközi pénztáraknál és az ügyfélszolgálatokon személyesen nyújthatják be az utasok a visszatérítési kérelmüket, de elektronikus úton is jelezhetik az eszrevetel@mav-start.hu címen, ebben az esetben az eredeti menetjegyet postai úton el kell juttatni az ügyfélszolgálatra, a 1426. Budapest, Pf.: 56. címre.



Ha a pénztárban bankkártyával vagy készpénzzel vásárolt nemzetközi menetjegy értéke nem haladja meg az 50 ezer forintot, azonnali visszatérítését kérheti az utas személyesen a nemzetközi pénztárakban vagy a személyes ügyfélszolgálatokon, bankkártyás vásárlás esetén a menetjegy értékét a pénztárban visszautalják bankszámlára.



Az 50 ezer forintnál nagyobb értékű menetjegyek esetében a vasúttársaság honlapjáról is letölthető visszatérítési igénybejelentő nyomtatványt kell kitölteni, a menetjegy értékét a megadott számlaszámra utalja vissza a vasúttársaság.