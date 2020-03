Koronavírus-járvány

Koronavírus - Egészségügyi felszerelések gyártását kezdi a Ford

A Ford Motor Company más cégekkel együttműködve azon dolgozik, hogy gyorsabban bővülhessen a fontos egészségügyi felszerelések gyártása, amelyek az egészségügyi dolgozók, a mentőszolgálatok és a koronavírus-fertőzött betegek számára szükségesek.



A Ford Magyarország szerdai tájékoztatása szerint a Ford munkatársai együttműködnek a 3M csapatával, hogy kibővítsék a levegőszűrős légzőkészülékek gyártási kapacitását.



A szakemberek emellett összehangoltan dolgoznak egy új dizájnon, ami lehetővé tenné a két vállalat alkatrészeinek felhasználását, hogy kielégítsék a mentőszolgálatok és az egészségügyi dolgozók sürgős igényét.



A Ford emellett a GE Healthcare céggel is együttműködik, hogy a GE egy már létező lélegeztetőgépének egyszerűsített változatát nagyobb volumenben lehessen gyártani, a lehető legtöbb beteget mentesítve a COVID-19 vírus okozta nehéz légzés veszélyeitől. A GE létesítményei mellett ezeket a lélegeztetőgépeket egy Ford-üzem is képes lesz gyártani.



A Ford amerikai dizájnerei megterveztek és tesztelni kezdtek egy átlátszó, az egész arcot takaró védőpajzsot az egészségügyi dolgozók és a mentőszolgálatok számára. A pajzs teljes egészében megakadályozza az arcra és a szemekbe jutó cseppfertőzést, és ha együtt használják az N95 típusú légzőkészülékkel, akkor sokkal hatékonyabban véd a fertőzés ellen, mint csak magában a légzőkészülék. Várhatóan már ezen a héten elkészül mintegy 75 ezer ilyen pajzs, és a Ford egyik leányvállalata több mint 100 ezer darabot gyárt majd belőle hetente.



A Ford rendelkezésre bocsátja saját 3D-nyomtatási kapacitását is, hogy egyszer használatos légzőkészülékeket állítson elő az egészségügyi dolgozóknak és a mentősöknek. Az illetékes egészségügyi szervek engedélyének megszerzése után a Ford havi 1000 darabbal indítja majd el a termelést, a lehető leggyorsabban növelve a darabszámot.



A közlemény szerint Bill Ford, a Ford ügyvezető elnöke hangsúlyozta, hogy több iparág összekapcsolásával komoly segítséget lehet nyújtani a rászorulóknak és a válsághelyzet élvonalában küzdő embereknek.