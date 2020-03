Járvány

Koronavírus - Mol: zavartalan az üzemanyag-ellátás

A Mol továbbra is biztosítja a régió és Magyarország energia- és üzemanyag-ellátását, a vállalatcsoport üzleti folyamatai, a termelés, gyártás, áruszállítás és üzemanyag-kiszolgálás továbbra is változatlanul működnek - tájékoztatta Orosz András, a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetője az MTI-t kedden.



Kiemelte, hogy a lakosság üzemanyag-ellátása is zavartalan.



A Mol kiskereskedelmi hálózatához csaknem 500 töltőállomás tartozik Magyarországon. A benzinkutak nyitva tartási rendje változatlan, a töltőállomások zavartalanul működnek.



A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a vállalat számos intézkedést hozott a hazai és a regionális töltőállomás-hálózatban - hangsúlyozta Orosz András.



A shopokon belül legalább óránként, csúcsidőben pedig ennél is gyakrabban fertőtlenítik a mosdókat és a gasztro-területet, a pultot, a székeket és asztalokat is. A mosdókban mindig van elegendő fertőtlenítő szappan, és használatuk jelenleg a teljes hálózatban díjtalan.



A töltőpisztolyokat szintén rendszeresen tisztítják, fertőtlenítik, és több száz Mol töltőállomáson egyszerhasználatos kesztyűket is kihelyeztek.



A Fresh Corner üzletekben a vásárlókat csak papírpohárban árusított kávéval szolgálják ki, a csészéket és a saját bögrés kiszolgálást szüneteltetik, valamint jelenleg csak előrecsomagolt pékárukat árusítanak.



Az LCD kijelzőkön és padlómatricákon egyebek mellett arra is felhívják a vásárlók figyelmét, hogy tartsanak egyméteres távolságot egymás között, csúcsidőben pedig előfordulhat a kinti várakoztatás is.