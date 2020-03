Közlekedés

Változik a forgalmi rend az M0-s déli szektorában

A halásztelki csomópont lezárásával egy időben a közlekedés megkönnyítésére megnyitják az új fel- és lehajtóágat a csepeli gerincúti különszintű kereszteződés északi oldalán, a bal pálya munkaterületén átvezetve. 2020.03.11 13:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelentősebben változik a forgalmi rend jövő hétfőn az M0-s gyorsforgalmi út déli szektorában - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint a téli üzemeltetési időszak után folytatódnak az M0-s déli szektorának bal pályáján a korszerűsítési munkálatok, amelyek várhatóan szeptemberben fejeződnek be. A halásztelki csomópontnál hétfőtől május elejéig jelentős forgalmirend-változásra kell számítani.



A Deák Ferenc híd északi hídján ideiglenesen megszűnik a közlekedés. A lezárás idején a halásztelki csomópont bal pályája (északi oldali) hídjának szélesítését végzik, átépítik a csomópont északi oldalának fel- és lehajtóágait, elkészül a pályaszakasz hiányzó betonburkolata, valamint a csomóponti híd és a Duna-híd közötti útszakaszon az új üzemi átjáró.



A halásztelki csomópont lezárásával egy időben a közlekedés megkönnyítésére megnyitják az új fel- és lehajtóágat a csepeli gerincúti különszintű kereszteződés északi oldalán, a bal pálya munkaterületén átvezetve.



A csomóponti híd átépítésének ideje alatt a II. Rákóczi Ferenc úton 3,8 méteres magassági korlátozást és időszakosan váltakozó irányú félpályás lezárást vezetnek be. A lezárás érinti a Budatétény felé tartó 138-as busz útvonalát is, emiatt a járat az Áruházi bekötőút és a Háros megálló érintése nélkül közlekedik.



A kivitelezés előrehaladtával a bal pályát (az M1-es autópálya irányába) szakaszosan adják vissza a forgalomnak, ezáltal a jobb pályán a terelés fokozatosan megszűnik, de a zajvédőfal-építés miatt még kisebb korlátozásokra számítaniuk kell a közlekedőknek.



A korlátozásokról és a térség aktuális forgalmi helyzetéről a közútkezelő Útinform szolgálatánál és a www.utinform.hu oldalon tájékozódhatnak a közlekedők - áll a közleményben.