Közlekedés

Éjjel fél kettőig jár a 2-es és a 4-es metró péntekenként és szombatonként

Egy órával tovább, éjjel fél kettőig jár a 2-es és a 4-es metró péntekenként és szombatonként, a meghosszabbított éjszakai üzemidő március 13-án, pénteken lép életbe - jelentette be Dorosz Dávid klímavédelmi és fejlesztési főpolgármester-helyettes kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.



Dorosz Dávid hangsúlyozta: az új városvezetés elkötelezett abban, hogy egy környezet- és utasbarát, biztonságos és kényelmes fővárosi tömegközlekedés álljon rendelkezésre. Ezért az új városvezetés a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a BKV Zrt. vezetésével egy lépéssorozatba kezdett, amelynek első fontos mérföldköve az éjszakai üzemidő meghosszabbítása - közölte.



A főpolgármester-helyettes azt mondta, Budapest egy olyan fejlődő város, amelyben pezsgő éjszakai élet zajlik, ezért a tömegközlekedés hétvégi éjszakai kihasználtsága jelentős mértékben nő.



Az üzemidő meghosszabbításának nyertesei az utasok, a környezet, hiszen a lépésnek köszönhetően havi több mint három tonnával kevesebb lesz a károsanyag-kibocsátás - mutatott rá Dorosz Dávid.



Varga Ivett, a BKK vezérigazgatója elmondta, az üzemidő meghosszabbítását a valós utasigényekhez igazították. A továbbiakban más vonalakon is vizsgálják majd azt, hogyan lehetne a legjobban az éjszakai járatokat az utasigényekhez igazítani.



Sajtóinformációkra reagálva kiemelte, az üzemidő meghosszabbítása a BKK és a BKV konszenzusos megoldása, és ez nem jár többletköltséggel, hiszen a metrók üzemidejének meghosszabbításával párhuzamosan az éjszakai felszíni járatok számát jelentősen csökkentik. A lépés költsége mintegy 2 millió forint, de ez ki is egyenlítődik a párhuzamos felszíni éjszakai buszjáratok racionalizálásával - közölte Varga Ivett.



A BKK vezérigazgatója elmondta azt is, a jövőben megvizsgálnák az akár 0-24 órás metróüzem lehetőségét is.



Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a lépés 187 kilométer pluszteljesítményt jelent a BKV-nak, az érintett két metró esetében a karbantartást a kétnapos, csökkentett üzemidőben is el tudják végezni.



A közreadott sajtóanyag szerint éjszaka a metrószerelvények 10-15 percenként követik majd egymást.