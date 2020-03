Közlekedés

Metrófelújítás - Hétfőtől lezárják az Arany János utca és a Ferenciek tere állomást

A BKK korábbi tájékoztatása szerint hétfőtől a 3-as metró hétköznapokon továbbra is Újpest-központ és a Nagyvárad tér között közlekedik, azonban az Arany János utca és a Ferenciek tere állomáson megállás nélkül halad majd át.



A két lezárt állomás környéke a sűrű követésű belvárosi felszíni járatokkal - a megszokottnál gyakrabban induló 2-es villamossal, a kiskörúti járatokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal - továbbra is elérhető marad. A Ferenciek tere lezárásával a Buda felől érkezőknek, illetve a Buda felé továbbutazóknak a BKK új utazási irányokat ajánl, a többi közt a megszokottnál sűrűbben induló 4-es és 2-es metrót. Az Arany János utca metróállomás lezárásához kapcsolódóan a 72-es és a 73-as trolibusz útvonalát meghosszabbítják a Deák Ferenc térig.



Ugyancsak hétfőtől pótlóbusz jár a fogaskerekű helyett várhatóan április 9-ig pályafelújítás miatt. A vonal Városmajor és a Szent János Kórház közötti szakaszán a pályasínt és a fogasléceket cserélik.



A Széll Kálmán tér és a Svábhegy között a 21-es és a 21A jelzésű, a Királyhágó tér és a Svábhegy között a 212-es autóbusszal lehet utazni, amelyekhez kapcsolódva a Svábhegy és a Széchenyi-hegy, gyermekvasút között 60-as jelzéssel pótlóbusz közlekedik.



Az alsó szakaszon található megállóhelyek hétfőtől szombatig a 60A és 60B jelzésű járatokkal is elérhetők.