Közlekedés

Ideiglenesen lezárták a II. Rákóczi Ferenc utat az M0-s építése miatt

Teljes szélességében lezárták a forgalom elől a Csepel-szigeten a II. Rákóczi Ferenc út M0-s híd alatti szakaszát a hétvégére - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint a lezárás szombaton 0.20-tól hétfőn 0.20-ig lesz érvényben a halásztelki csomóponti híd szélesítéséhez kapcsolódó munkák miatt. A lezárás idején gyalogosan sem lehet átkelni az úton, az érintett autóbuszokat elterelik.



Csepel felől a halásztelki csomópontban a lezárás ideje alatt is lesz lehetőség az M0-s autóútra felhajtani Buda felé. Az M5-ös autópálya felé vezető felhajtó ugyanakkor már nem lesz használható, ezért Csepel felől érkezve a szigetszentmiklósi (Csepeli úti) felhajtót érdemes használni.



A közúti forgalom a Plútó utca-Csepeli út útvonalon vagy a II. Rákóczi Ferenc útról a Csepel-szigeti gerincúton tud az M0-s körgyűrűn átjutni.



A lezárás után, hétfőtől várhatóan 4 hónapig a híd felújítási munkái miatt 3,8 méteres magasságkorlátozást vezetnek be a II. Rákóczi Ferenc út M0-s híd alatti útszakaszára.



A forgalomkorlátozás idején a Szigetszentmiklós felé közlekedő 38-as, 38A és 238-as autóbuszokat elterelik, azok Lakihegy térségét nem érintik, továbbá a 38-as, a 38A, a 238-as és a 938-as autóbusz is módosított útvonalon jár.