Járvány

Már érződik az autópiacon a koronavírus-hatás a német szakmai szervezet szerint

Már éreztetik hatásukat az autóipari ágazat forgalmi adatain a koronavírus-fertőzés megfékezésére hozott intézkedések a német autóipari vállalatok szakmai képviseleti szervezete, a VDA csütörtöki közleménye szerint.



Hildegard Müller, a VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.) elnöke az elemzésben rámutat, hogy Európában 7 százalékkal csökkent januárban éves bázison az újonnan forgalomba helyezett autók száma, az Egyesült Államokban pedig az előző évi szinten stagnált. A kínai piacon viszont 20 százalékos volt a visszaesés januárban, ami azonban részben a holdújévi ünnepi szünnapok miatt következett be.



Kínában az elmúlt két évben is csökkent a forgalomba helyezett autók száma, tavaly például tíz százalékkal. A koronavírus hatása nélkül az idei évre a VDA két százalékos csökkenésre számított a kínai piacon. A csütörtöki jelentésben foglaltak alapján azonban a vírusjárvány miatt a visszaesés az idén hét százalékos lehet Kínában. Európában, az Egyesült Államokban és a világpiacon összességében is a forgalomba helyezett új autók számának három százalékos csökkenését várja az idén a VDA.



Ha a piaci forgalom csökken, akkor a verseny intenzitása növekszik. Erre kell berendezkednünk - mondta Hildegard Müller.



Pozitív jelekről számolhatunk be viszont az alternatív hajtású autók németországi értékesítésének alakulásában - jelentette ki a VDA elnöke. Elmondta: az idén januárban az elektromos hajtású (akkumulátoros és hibrid) autók forgalomba helyezése közel 140 százalékkal 16 ezerre emelkedett Németországban, részarányuk pedig az összes forgalomba helyezett jármű között 6,6 százalékra emelkedett. A német autógyárak márkái pedig 63 százalékos részarányra tettek szert a forgalomba helyezett elektromos hajtású járművek között a 2019 januári 51 százalék után.



A német autógyárak tavaly több mint 400 ezer elektromos hajtású autót gyártottak világszerte, és ennek közel felét, 194 ezret Németországban. Kína és az Egyesült Államok után így Németország a harmadik legnagyobb elektromosautó-gyártó a világon. A Németországban gyártott elektromos autók háromnegyede exportra kerül.