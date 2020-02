Parkolás

Főpolgármesteri Hivatal: akkor kerülhet kerékbilincs egy autóra, ha az nem akadályozza a forgalmat

Idén újra alkalmazhatják ezt az eszközt a fővárosban. Fürjes és Vitézy is bírálja a kerékbilincs bevezetésének tervét, Karácsony szerint Fürjes és Vitézy téved. 2020.02.19 16:42 MTI

Olyan esetekben alkalmaz kerékbilincset a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI), amikor a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű balesetveszélyt nem jelent és a forgalmat nem akadályozza - közölte a Főpolgármesteri Hivatal szerdán az MTI-vel.



A bíráló nyilatkozatokra reagálva azt írták: "Fürjes Balázs, Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár megállapításaival szemben nem igaz, hogy a Tarlós István vezette városvezetés nem alkalmazta a kerékbilincset, Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója pedig akkor téved, amikor azt állítja, hogy a FÖRI olyan helyeken kerékbilincsel, ahol ezzel a megbilincselt jármű tovább növeli a forgalmi dugót".



Hozzátették, Tarlós István főpolgármesterként nem vezette ki a kerékbilincs alkalmazását, a FÖRI korábbi igazgatója függesztette fel annak alkalmazását. Ez a FÖRI adataiból is látszik: 2016-ban 4536, 2017-ben 2963, 2018-ban már csak 84, 2019-ben pedig mindössze 3 kerékbilincset szereltek fel - írták.



"Arról, hogy 2018-ban mi történt, ami miatt a FÖRI felfüggesztette a kerékbilincselést, az előző városvezetést és Tarlós Istvánt kérdezze Vitézy Dávid és Fürjes Balázs" - fogalmaztak.



A Főpolgármesteri Hivatal közölte: a 2019. november 6-ai igazgatóváltás után a FÖRI új vezetője, Handl Tamás felülvizsgálta a kerékbilincs alkalmazásának lehetőségét, és 2020. január 1-jével engedélyezte jogszerű és szakszerű felhelyezését.



Kiemelték: a szabályok szerint a közúti forgalom folyamatosságát, biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyeztető jármű esetén tilos kerékbilincset felhelyezni, a rendészek ennek megfelelően járnak el. Olyan esetekben alkalmaz kerékbilincset a FÖRI, amikor a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű nem jelent balesetveszélyt és a forgalmat nem akadályozza - tették hozzá, példaként említve azt, ha egy autó szabálytalanul zöldterületen, zöldfelületen áll.



Fürjes Balázs szerdán a Twitteren azt írta, hogy míg "Tarlós kivezette, Karácsony bevezeti" a kerékbilincset, mivel idén újra alkalmazhatják ezt az eszközt a fővárosban. Ez a legrosszabb helyeken elszállítás helyett órákra rögzíti a forgalmi akadályt, a szabálytalanul parkoló autót, ezért is szűnt meg 2018-ban - tette hozzá.



Vitézy Dávid a Facebook-oldalán azt írta, hogy a szabálytalanul várakozó autók közül a tömegközlekedést akadályozó járművek a legkárosabbak társadalmilag. A kerékbilincselés újbóli bevezetése épp ezen, a város számára legégetőbb szabálysértési problémán semmit sem segít, hisz kerékbilincset csak olyan autóknál lehetne alkalmazni, amelyek a forgalmat nem akadályozzák - olyankor pedig a bírságolás is elegendő eszköz - közölte.