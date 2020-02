Baleset

Leszakadt a piliscsabai Kálmán király útján lévő híd - képek

Leszakadt szombaton a kb. 1890 körüli, kisméretű téglából és kőből épített négy nyílású, boltíves híd Piliscsabán, a Kálmán király utcában. A Polgárőrség azonnal a helyszínre ment a helyszínt biztosítani.



"Leszalagoztuk, majd a Városüzemeltetés fizikai akadályokkal lezárta a hidat. A közterület felügyelő, (aki egyben a helyi védelmi megbízott is, ) a polgármester, Koós Gábor építési szakértő, képviselő javaslatára (aki felhívta a figyelmet a további omlás veszélyre, ami be is következett ) vis maior helyzetnek nyilvánította az eseményt, és kérték a katasztrófavédelem segítségét, mert a híd elemei folyamatosan omlottak" - írta Simon Gyula közrendvédelmi tanácsok.



A katasztrófavédelem nagy erőkkel jelent meg a helyszínen, köztük a helyi önkéntesek is, közben a mentők és a rendőrség is kiérkezett. Kereső kutyát hívtak a helyszínre, hiszen meg kellett arról bizonyosodni, hogy a törmelék alatt nincs esetleg ember, de szerencsére a kutya senkit sem talált.



"A mentés irányító úgy döntött hogy az omlásveszély miatt a hidat reggelig őrizni kell, hogy még véletlenül se menjen senki a közelébe. 22.00-ig a közterület felügyelő, 22.00-tól reggel 8.00-ig pedig a piliscsabai Polgárőrség őrizte a már alig álló építményt, amelynek állapota most is folyamatosan romlik" - írta a Piliscsabai Polgárőr Egyesület Facebook-oldalán.