A dudálás ellenére szinte a kamion alá szaladt

Ezt a videót minden gyereknek érdemes lenne egyszer megmutatni

A közúti baleset olyan, közforgalmú úton történő vagy ilyen útról eredő, váratlanul bekövetkező, nem szándékosan előidézett forgalmi esemény, amelyben legalább egy mozgó járműnek szerepe van, és amely következtében anyagi kár keletkezik, vagy személyi sérülés, illetve haláleset történik.



Szerencsére ez esetben nem történt a sokkon kívül nagyobb baj, amit minden bizonnyal a kamionsofőr is kapott, és a gyerekek is. Nem csoda, hiszen busz mögül váratlanul lépnek ki a fiatalok a sávba a nyergesvontató elé, aki dudálással is jelzi közeledtét, ám az egyik gyerek nem áll meg, hanem tovább szalad.



Szinte csoda, hogy az a hatalmas jármű ilyen rövid úton meg tudott állni, de sajnos ez nincs mindig így.



A gyalogosnak, biciklisnek mindig jól láthatónak kell lennie a közlekedés során, és hiába van elsőbbségünk, érdemes mindig meggyőződni arról, hogy valóban meg is kapjuk azt.