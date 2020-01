Közlekedés

A tiltás ellenére ráment az útra, majd az autóban várta végig, hogy több óra alatt kimentsék a hóviharban - videó

hirdetés

Egy bukaresti férfi fittyet hányva az útügyi hatóságok tiltására, a magashegyi útszakaszon akart közlekedni télvíz idején.



A BMW-tulajdonos a lezárás ellenére is ráhajtott a Transzbucsecs útra, háta mögött a 4, illetve 11 éves gyerekével.



Bár bízott autója erejében, de természetesen abban a pillanatban bele is ragadtak a magas hóba.



Azonnal tárcsázta a segélyhívót, a helyszínre rögvest kiérkeztek a tűzoltók, a hegyimentők, a hegyi csendőrök és a mentők is.



Közel három órán keresztül lapátolták a havat a fagyos szélben, míg sikerült az autót kiszabadítaniuk. A mentést a sofőr a volánnál ülve nézte végig, még az ablaktörlője is ment, hogy jól lásson mindent.