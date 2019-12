Közlekedés

Talicskát, mikrohullámú sütőt és festményt is hagytak fent idén a BKV járművein

Idén is a hivatalos dokumentumok, pénz, tárcák, mobiltelefonok, tornazsákok és táskák, cipők és ruhanemű, valamint kulcsok tartoztak a legjellemzőbb tárgyak közé, amelyeket az utasok a járműveken felejtettek - olvasható a BKV Facebook-posztjában. A talált tárgyak között szokványosnak számító darabok mellett ebben az évben az érdekesebbek közé tartozott egy elhagyott talicska, három mikrohullámú sütő, laptop, de találtak több rollert, gördeszkát és hangszert is, sőt festmény is érkezett a Talált Tárgy Kezelőségére.



Mint írják, a BKV Zrt. a talált tárgyak leadását a megtalálók számára igen széles körben biztosítja. A forgalmasabb csomópontokban, a végállomásokon, valamint a forgalomirányító helyszíneken dolgozó munkatársaknak adhatják le a talált tárgyakat.