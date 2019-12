Ünnepek

Változik a vonatok és a Volán-járatok közlekedési rendje

hirdetés

A MÁV december 23-án a pénteki, 24-én a szombati, 25-től 28-ig az ünnepnapi, 29-én a vasárnapi rend szerint közlekedteti a vonatokat. A jövő év elején is lesznek változások: január 1-jén az ünnepnapi menetrend érvényes, január 2-án, csütörtökön viszont már a munkanapokon megszokott időpontokban indulnak a járatok.



Az előzetes becslések szerint december 23-án is várhatóan több mint 100 ezren utaznak majd. A tömeges visszautazás miatt január 1-jén délután és január 2-án reggel, az iskola szünet vége miatt pedig 5-én várható majd napi 100 ezret meghaladó utasforgalom. A vasúttársaság ezért a személy-, sebes- és gyorsvonatokon kívül - a helyfoglalások figyelembevételével plusz kocsival kiegészített - InterCityket is indít.



A Volánbusz-járatok 22-én a munkaszüneti menetrend szerint közlekednek, a hét első munkanapját megelőző napra meghirdetett járatok azonban nem járnak. 23-án a tanítási szüneti menetrend szerint, 24-én a szokottnál ritkábban, korlátozásokkal, 25-26-án a munkaszüneti menetrend szerint, szintén korlátozásokkal közlekednek a buszok. 27-én és 28-án a szabadnapi, 29-én a munkaszüneti, 30-án és 31-én a tanítási szüneti, január 1-jén a munkaszüneti, 2-án és 3-án pedig szintén a tanítási szüneti menetrend lesz érvényben.



Szilveszter éjszaka és Újév hajnalban egyes járatok nem, vagy korlátozásokkal közlekednek.



Bővebb tájékoztatás a www.mavcsoport.hu és a www.volanbusz.hu/hu/hirek/hirek/hir/34708 honlapon található.