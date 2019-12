Autó

Igaz, csak lapjával, de befért a BMW a furgonba - videó

Bár első tippre is megmondtuk volna, hogy román leleményességről van szó, mint kiderült, Radautinál (Rádóc) készült, észak-kelet Romániában, az alábbi felvétel, amely minden eddigi horrorkaravánt felülmúl. Persze a terv szerint a hátsó ajtót be akarták csukni, csak hát az a fránya bömös csak így fért be...