Ünnepek - BKK: több vonalon sűrűbben indulnak a járatok

Az év végi ünnepek idején több forgalmas vonalon a megszokottnál sűrűbb járatindítást ígér a közösségi közlekedésben a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). 2019.12.18 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményükben kiemelték: idén már december 27-től (december 31-ig) hosszabb üzemidővel, éjjel 1 óráig jár a 2-es és a 4-es metró, továbbá egész éjjel közlekedik az 5-ös, a 7-es, a 8E és a 9-es busz a fővárosban.



A tájékoztatás szerint a szokásosnál lényegesen gyakrabban közlekedő éjszakai járatok mellett - a múlt évhez hasonlóan - egész szilveszter éjjel lehet utazni a 2-es, a 3-as (Újpest-központ és a Nagyvárad tér között) és a 4-es metróval, az 5-ös, a 7-es, a 8E és a 9-es busszal és a HÉV-ekkel.



A 3-as metróval az ünnepek idején, január 5-ig minden nap - hétvégén is - Újpest-központ és a Nagyvárad tér között lehet utazni - írták.



Tudatták: december 21-én, szombaton és 22-én, vasárnap a megszokott hétvégi menetrend szerint indulnak a fővárosi közösségi közlekedési járatok, továbbá az elmúlt hétvégékhez hasonlóan a megszokottnál sűrűbben közlekedik a 2-es, a 4-es, a 6-os és a 17-es villamos, valamint a 80-as trolibusz. December 24-én, kedden az utolsó metrószerelvények 15.30 körül indulnak a belvárosból, a felszíni járatok pedig 15-16 óra között indulnak utoljára - közölték, hozzátéve, hogy idén a H5-ös, a H6-os és a H8-as HÉV is közlekedik 24-én. A Deák Ferenc tér és a repülőtér között egész nap közlekedik 100E busz, emellett változatlanul 0-24 óráig jár a 200E busz a Nagyvárad tér és a repülőtér között.



Az ünnepek idején is közlekedik a karácsonyi fényvillamos, a fénytroli és az adventi hajó. A járatok menetrendjei elérhetők a BKK honlapján.



Az ünnepi időszak közlekedési változásairól bővebb tájékoztatás a bkk.hu/evvege címen olvasható.



Január 6-tól a járatok a tanítási időszakban érvényes menetrendjük szerint közlekednek.