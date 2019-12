Balesetveszély

Végsebességig nyomta a gázt az Audi A5 sofőrje - videó

hirdetés

Megdöbbentő videót töltött fel egy román férfi a YouTube-oldalára. A felvétel a cím alapján Debrecen közelében készült, feltehetőleg az autópályán. A videón egy Audi A5-ös sebességmérője látszik, amelynek mutatója 52 másodperc alatt egészen 291 kilométer/óráig kúszik fel, majd még másodpercekig áll ezen az értéken - írta a Dehir.hu.

"Ride..........Joker" - írta a videóhoz a férfi. A csatorna leírása is beszédes: "We ride together........We die together.............Bad Boys for life...........!!!!!!"



A férfi - amennyiben a videón tényleg az van, aminek tűnik - azon túl, hogy a saját és mások életét kockáztatta, lebukása esetén 8 büntetőponttal és 300 ezer forintos pénzbírsággal zárta volna az erőfitogtatást.