Autó

Épp meg akarták mutatni, milyen törhetetlen az új Tesla üvege, amikor betört - videó

hirdetés

A Tesla ismét egy nagyszabású bemutató keretében, Elon Muskkal a színpadon rántotta le a leplet az új Cybertruck-ról, amelynek egyik nagyon fontos tulajdonsága, hogy törhetetlen üvegei vannak. Éppen ezt a törhetetlenséget bizonyította volna a cég dizájnigazgatója, Franz von Holzhausen azzal, hogy nekidobott egy fémgolyót az ablaknak, mikor az betört.



Hogy akkor miért van a képen két lyuk is? Úgy gondolták, hogy az első véletlen lehetett, ezért megismételték a tesztet még egyszer. És akkor a második üveg is betört.



Elon Musk értetlenkedett, mert a tesztelés során minden rendben volt , hiába vágtak hozzá mosdókagylót is.



A Cybertruck a Tesla egyik nagy dobása, amivel az Egyesült Államokban páratlanul népszerű platós autók piacára akar betörni. Az alapmodell értékesítése mintegy 40 ezer dollárról indul.