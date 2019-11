Közlekedés

A 40 kilométeres kamionsor sem kizárt a határon december elsejétől

Hosszú várakozásra kell készülniük a cseh-szlovák határátkelőkön december 1-jétől a kamionosoknak, mert a jövő hónaptól egy cseh-szlovák konzorcium veszi át az útdíjak elszámolását Csehországban, ám eddig csupán a regisztrált tehergépkocsik 51 százaléka jelentkezett be az új rendszerbe.

December 1-től az útdíjak elszámolásával Csehországban a CzechToll és SkyToll cseh-szlovák konzorcium fog foglalkozni a rendszert eddig üzemeltető osztrák Kapsch cég helyett. A teherautók régi fedélzeti berendezései már nem fognak működni. A szállítmányozóknak ki kell majd cserélni az eddig használt készülékeket függetlenül attól, hogy előre- vagy utólag fizetéses rendszerben számolnak el. Az új műholdas útdíjrendszerbe eddig csak 234 ezer tehergépkocsit regisztráltak az üzemeltetőik, ami a várt 458 ezer autónak a fele.

A CzechToll/SkyToll szerint a kamionok regisztrációja az utóbbi napokban felgyorsult, de tekintettel arra, hogy már csak két hét van az új rendszer indulásáig, december elejétől komoly problémákkal, akár több kilométeres kamionsorokkal is számolni kell - tudósította Kiss Balázs (InfoRádió) Pozsonyból.



A nagy szállító cégek eddig 197 ezer autót regisztráltak, ami majdnem egyharmaddal több, mint amennyivel a CzechToll/SkyToll a korábbi regisztrációk alapján számolt. A rendszer 1300 kilométer összhosszúságú autópályára, majd január 1-jétől további 900 kilométer hosszúságú első osztályú útra vonatkozik.



A problémát elsősorban a kisebb szállító cégek okozzák, melyek eddig 37 ezer kocsit regisztráltak, ami a vártnak csak mintegy 12 százaléka. „Elemzések szerint a hónap végéig még mintegy 200 ezer járművet kellene regisztrálni, ami nem egyszerű, s ezért december 1-jétől valóban problémákra kell számítania cseh határátkelőkön, elsősorban az autópályákon” – jelentette ki Matej Okáli, a CzechToll vezérigazgatója.



A legnagyobb fennakadás a szlovák–cseh határt Lanµhotnál átszelő autópályán várható. Az új üzemeltető által kidolgozott modell szerint december elején itt akár 40 kilométeres kamionsorok is kialakulhatnak. A CzehToll/SkyToll felmérései szerint a külföldi partnerek 91 százaléka tud arról, hogy december 1-jével megváltozik az útdíjrendszer Csehországban, s ehhez minden kamionosnak új műholdas fedélzeti követő berendezést kell vásárolnia.



A regisztráció több száz helyen (például az interneten, határátkelőkön, benzinkutakon) szeptember 22-én kezdődött.



A 3,5 tonnánál kisebb engedélyezett össztömegű járműveknek a cseh autópályákon való közlekedéshez matricát kell vásárolniuk – tíz napra, egy hónapra vagy egy évre. 2021-ben itt is változás várható a cseh utakon – a hagyományos felragasztós matricát elektronikus autópályamatrica fogja váltani. A kormány ígérete szerint az árak nem változnak.