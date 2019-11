Stadionavató

Forgalomkorlátozás lesz pénteken a Puskás Aréna környékén

Forgalomkorlátozás lesz pénteken Budapesten, a Puskás Aréna környékén, a stadion megnyitójára, a Magyarország-Uruguay mérkőzésre mintegy hetvenezer szurkolót várnak - közölte a rendőrség szerdán az MTI-vel. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos használatát javasolja.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleménye szerint péntek 15.00 órától 23.00 óráig lezárják a Dózsa György utat a Kerepesi út és Thököly út között; a Stefánia utat a Hungária körút és a Thököly út között; az Istvánmezei utat a Szabó József utca és a Thököly út között; a Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között; a Cserei utcát a Stefánia út és a Gizella utca között; az Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között; a Gizella utat az Egressy út és a Semsey Andor utca között; a Cházár András utcát a Thököly út és az Istvánmezei út között; a Verseny utcát; az Ifjúság útját; az Ilka utcát a Cserei utca és az Egressy út között; a Jobbágy utcát és a Hungária körút páros oldali szélső forgalmi sávját a Besnyői utca és a Stefánia út között.



A Thököly út, a Hungária körút és a Kerepesi út által határolt területre csak az ott lakók hajthatnak be, ezért a BRFK azt kéri, hogy akik a forgalomkorlátozással érintett útszakaszokon közlekednének, használják a közösségi közlekedési járműveket. A lakcímkártyával rendelkező lakosok - a rendezvényre érkező résztvevők létszámának függvényében - gépjárművel időszakosan hajthatnak be a lezárt területre - írták.



A korlátozás a gyalogosforgalmat nem érinti.



Emellett 07.00 órától 23.00 óráig megállni is tilos lesz környéken. A forgalomkorlátozással érintett utcák listája, térképpel együtt megtalálható a rendőrség honlapján.



A mozgáskorlátozottakat szállító gépjárműveknek a Magyar Labdarúgó Szövetség a Papp László Sportaréna parkolójában biztosítanak megállási lehetőséget. A mozgáskorlátozott szurkolók területre való behajtását, valamint a parkolótól a kapukig történő eljutását a biztosításban résztvevő rendőrök segítik. A beléptetésük a B és az E kapukon keresztül történik, ahol liftek is rendelkezésre állnak - közölték.

Felhívták a figyelmet, hogy a megállási tilalommal érintett útszakaszokról a tiltás ideje alatt a BRFK a járműveket elszállíttatja. Az elszállított gépjárművekről a tulajdonosok és az üzembentartók a +3680180780-as ingyenesen hívható telefonszámon érdeklődhetnek.



A BKK a közleményében azt írta: a stadion bejáratai a Dózsa György út felől és a Stefánia út felől érhetők el. A stadion környékén korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK kéri a szurkolókat, hogy semmiképp se autóval közelítsék meg azt: az aréna közösségi közlekedéssel gyorsan elérhető, melynek gördülékenységét a társaság járatsűrítésekkel is biztosítja.



Elsősorban a megszokottnál lényegesen gyakrabban induló 2-es és 4-es metróval, illetve az 1-es villamossal érdemes utazni, az aréna a Keleti pályaudvar (2-es, 4-es metró) és a Puskás Ferenc Stadion (2-es metró, 1-es villamos) megállótól gyalogosan közelíthető meg.



Szintén sűrűbben indul a 7E autóbusz, a 178-as buszjárat útvonalát Pesten a Bosnyák térig hosszabbítják meg, emellett ideiglenesen minden Thököly úti busz megáll a Reiner Frigyes parknál és a Stefánia útnál is.



A BKK munkatársai folyamatosan figyelik majd, hogy a szurkolók kényelmesebb utazása érdekében mely vonalon szükséges esetleges további járatsűrítést bevezetni - írták.



Emellett a forgalomkorlátozások miatt egyes járatok - 30-as, 95-ös és 130-as autóbusz, valamint a 75-ös és 77-es trolibusz - esetében előreláthatóan 15.00 órától, várhatóan az utolsó járatok indulásáig útvonalváltozásokra kell számítani - közölte a BKK.