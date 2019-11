Sport

Rali Eb - Lukjanuk az élen, Turán a harmadik

hirdetés

Hét gyorsasági szakasz után a címvédő és az összetettben most harmadik orosz Alekszej Lukjanuk, Alekszej Arnautov páros áll az élen a Nyíregyházán és környékén zajló rali Európa-bajnoki (ERC) futamon, melyen a hazai indulók közül a harmadik Turán Frigyes, Bagaméri László kettősé a legelőkelőbb pozíció a szombati versenynap után.



A Citroen C3 R5-öt kormányzó Lukjanuk a pénteki prológ után a szombati hat gyorsasági szakaszból négyet megnyert, és a nap végére több mint 40 másodperces előnyre tett szert az Eb-pontversenyt vezető brit Chris Ingram, Ross Whittlock (Skoda Fabia R5 Evo) duóval szemben. Ingraméknak ugyanakkor ez a második hely is elég lehet ahhoz, hogy az idén ők legyenek az Európa-bajnokok.



A vasárnapi zárónap előtt a Turán, Bagaméri (Skoda Fabia R5) kettős várja a harmadik helyről a folytatást. A Shell Helix Ultra csapatának párosa a szombati első etap után még hetedik volt, a további gyorsasági szakaszokon azonban kiváló időket autózott, és egészen a dobogós helyezésig kapaszkodott fel.



A hazai versenyzők közül sokáig a friss magyar bajnok Vincze Ferenc, Bacigál Igor (Skoda Fabia R5) páros állt a legjobban, ők nagy harcban voltak Lukjanukékkal az első helyért is, ám az ötödik gyorsasági szakaszon defektet kaptak, kereket cseréltek, ezért sok időt veszítettek, és jelentősen visszacsúsztak. Szintén több defekt hátráltatta a Herczig Norbert, Ferencz Ramón (Volkswagen Polo GTI R5) duót, amely így a hetedik pozícióból várja a zárónapot, melynek rajtja előtt a Velenczei Ádám, Zsiros Gábor (Citroen C3 R5) kettős áll a hatodik helyen.



A Rally Hungary vasárnap további hét gyorsasági szakasszal, közte a nyíregyházi belvárosi etappal folytatódik.