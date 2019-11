Közlekedés

Az Erdogan-káosz csúcspontja: egy autós áthajtott a Vérmezőn

Csütörtök este 7 és 8 között tetőzött Budapesten a közlekedési káosz, amikor Erdogan elnök programja miatt az emberek másfél-két órára a metrómegállókba és a Margit körútra szorultak. 2019.11.08 18:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Este 7 és 8 között tetőzött Budapesten a közlekedési káosz, amikor Erdogan elnök programja miatt az emberek másfél-két órára a metrómegállókba és a Margit körútra szorultak. Ki-ki vérmérséklete és elfoglaltsága fontosságához mérten reagált a nem várt helyzetre, Budán több út is teljesen beállt. Ezt unhatta meg az az autós, aki nemes egyszerűséggel áthajtott a Vérmező kivilágítatlan részén.



Egy olvasó lőtt róla egy képet és küldte el a hvg.hu-nak, amely ugyan sötétben készült, de jól látszik rajta a kocsi fénycsóvája.



A szemtanú elmondása szerint az autó egy fehér SUV volt, és fél 8 tájban unta meg a diplomaciai problémat. Körülbelül 20-30-cal hajtott.



A kocsi a Széll Kálmán tér felé ment, az Attila úthoz közelebbi részen, azt nem látta, hol ment be a parkba, ahová amúgy a parkot gondozó kertészek járművei is be tudnak hajtani.



Elképzelhető, hogy a parkban elhelyezett kamerák is rögzítették az esetet, így a vezetőnek, ha beazonosítják, lehet, hogy sokba kerül majd a hirtelen ötlettől vezérelt egérútkeresés.