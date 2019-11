Közlekedés

Veszélyes a hidegben nyári gumival autózni

hirdetés

Veszélyes a hidegben nyári gumival autózni, mert a járművek könnyebben megcsúszhatnak és a fékút is hosszabb lesz - mondta a Duna Autóház műszaki igazgatója az M1 aktuális csatornán csütörtökön.



Simon Péter emlékeztetett, a nyári gumiabroncsnak más az összetétele és a mintázata is, mint a télinek, így a hidegben merevebbé válnak, az autó pedig könnyebben megcsúszhat és irányíthatatlanná válhat.



A veszélyeket szemléltetve azt mondta, téli, nedves útviszonyok között 50 km/óra sebességnél egy átlagos állapotú téli gumival 23-25 méter alatt lehet megállni, míg ugyanilyen viszonyok között a nyárival 40 méter fölé nő a fékút.



Az abroncsokat körülbelül ötévente kell cserélni, de az autósok is jól láthatják, mikor kopnak el, hiszen minden gumin van kopásjelző - tette hozzá a szakember.



Szólt arról is, hogy sokan még mindig az utolsó pillanatra hagyják a gumicserét, így azonban egy-két hét várakozásra is számíthatnak a műhelyekben.