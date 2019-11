Fejlesztés

Elkezdődött a Volkswagen első teljesen elektromos autójának sorozatgyártása

Zwickauban nem csupán egy új modell gyártása kezdőik, hanem "a Volkswagen jövője" - emelte ki a Volkswagen csoport vezérigazgatója, Herbert Diess a sorozatgyártás beindításának alkalmából tartott ünnepségen, amelyen részt vett Angela Merkel kancellár is.



Mint mondta, egy olyan "ipari nemzetnek, mint Németország mindig újra fel kell találnia magát", mert csak a fejlődés révén tudja fenntartani teljesítményét. Erre példa az egykori NDK területén fekvő Zwickau, ahol kezdetben - a két világháború között - Horch márkájú kocsikat gyártottak, az NDK idején pedig Trabantokat, és mostantól a Volkswagen első sorozatgyártásra fejlesztett elektromos autóját.







A zwickaui üzem lesz Európa legnagyobb és leghatékonyabb elektromosautó-gyára, átalakítására 1,2 milliárd eurót (390 milliárd forint) fordítanak, és mind a nyolcezer munkatársat átképzik - mondta a vezérigazgató, kiemelve, hogy valószínűleg ez az autóipar történetének legnagyobb szabású "képzési offenzívája".



Herbert Diess hangsúlyozta, hogy a személyautók piacán nincs alternatívája az elektromos meghajtásnak, csak ezt a technológiát lehet bevezetni gyorsan, széles körben és elfogadható áron. A hidrogénalapú meghajtási technológia csak a következő évtizedben válhat versenyképessé, és akkor is elsősorban a teherszállító járművek, a hajók és a repülőgépek számára.



Az autógyártásban a jelenkor a korszakváltás ideje, most már nem az a kérdés, hogy megtörténik-e az elektromos meghajtási technológia áttörése, hanem az, hogy mennyire gyorsan és a világ melyik régiójában, és ha Németország továbbra is vezető szerepet kíván betölteni az autógyártásban, akkor az elektromobilitásban és az élen kell járnia - mondta a Volkswagen csoport vezérigazgatója.

Aláhúzta, hogy az autógyártás Németországban csak akkor kifizetődő, ha a magas bérek a lehető legnagyobb termelékenységgel és legjobb minőséggel járnak együtt, méghozzá a termelési láncolat valamennyi elemében.



Kifejtette, hogy az elektromobilitáshoz kapcsolódó valamennyi fejlesztést Németországban összepontosítják. Így például az ID modellcsalád akkumulátor rendszerét a braunschweigi üzemükből szállítják Zwickauba, a motor Kasselből érkezik, Salzgitterben pedig akkumulátor cellákat gyártanak majd a Northvolt nevű svéd céggel együttműködésben.



Arról is szólt, hogy az elektromobilitás nélkül nem lehet győzni a klímaváltozás elleni küzdelemben. Mint mondta, a Volkswagen csoporthoz tartozó márkák jelenleg használatban lévő mintegy 100 millió gépkocsija a globális szén-dioxid-kibocsátás 1 százalékáért felelősek. A társaság célja, hogy ezt az értéket 2050-re nullára csökkentse, és a már 2025-re 30 százalékkal mérsékeljék a flottaszintű kibocsátást.



A gyártási folyamatot is át kell alakítani - mondta Herbert Diess, kiemelve, hogy az ID.3 a világ első elektromos meghajtású gépkocsija, amelyet úgynevezett karbonsemleges módon - a klímaváltozást fokozó gázok szén-dioxidban mért kibocsátásának a lehető legalacsonyabb szintre szorításával, és a fennmaradó kibocsátás ellentételezésével - állítják elő.



Angela Merkel mindenekelőtt arról szólt, hogy a politika két területen, az elektromos autók használatához szükséges töltőállomások hálózatának bővítésével és az elektromos autók vásárlását ösztönző kedvezményekkel tudja segíteni az elektromobilitás fejlődését Németországban. Mint mondta, hivatalában még hétfőn megbeszélést tartanak a hazai autóipar vezetőivel a következő lépésekről. A tervek között említette, hogy 2030-ra egymillió töltőállomást kell telepíteni az országban, a kormány ehhez 3,5 milliárd euró támogatást biztosít.

A Volkswagen adatai szerint Zwickau a világ egyik leginkább automatizált autógyára lesz, a kocsikat 1700 robot és 500-nál is több automata szállító egység mozgósításával szerelik össze. Az üzemet "menet közben", fokozatosan állítják át elektromos autók gyártására, az ID.3 melletti jelenlegi modell, a Golf Variant helyére 2020-tól további elektromos modellek kerülnek. Az átalakítás 2021-ben kezdődő utolsó szakaszának végén Zwickauban már hatféle elektromos autót gyártanak majd, a csoport három márkája, a Volkswagen, az Audi és a Seat számára, és az üzem kapacitását évi 300 ezer darabra növelik.



Az ID.3 mindennapos használatra szánt, kompakt autó, alaptípusa egy 45 kilowattóra teljesítményű akkumulátorral rendelkezik, egy feltöltéssel legfeljebb 330 kilométert tud megtenni, ára 30 ezer euró körül lesz, Európában még nincs kereskedelmi forgalomban.