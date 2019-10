Balesetveszély

Videó: piroson ment át a rendőr

2019.10.26 18:13 ma.hu

Újabb szabálytalankodó rendőrről készült videó. Most egy szegedi kereszteződésen, a piros lámpán hajtott át egy rendőr szolgálati autójával. Ráadásul úgy, hogy mellette egy szabályosan közlekedő busz megállt. Megkülönböztető jelzés nélkül hajtott át a piroson úgy, hogy még csak nem is lassított. Már a rendőrség is vizsgálja az esetet.