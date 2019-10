Közlekedés

Hétvégén változik a ráckevei HÉV közlekedési rendje

Hétvégén módosított menetrend szerint közlekedik a ráckevei (H6) HÉV a vonalon jelenleg is tartó karbantartási munkák miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



A HÉV-ek csak óránként indulnak majd, a Ráckeve felé tartó vonatokra pedig Pesterzsébet felső és Dunaharaszti külső között az ellenkező irányú peronnál lehet felszállni.



A Millenniumtelep és a Közvágóhíd között H6-os jelzéssel buszok is közlekednek, amelyekre a Közvágóhídnál a 179-es busz HÉV-végállomás melletti megállójában, a Kvassay Jenő úton, ezt követően pedig a 66-os és a 135-ös busz megállóhelyein lehet felszállni - tudatták.



Hozzátették, hogy a térségben közlekedő, Volánbusz által üzemeltetett járatok egyes szakaszain érvényesek a Budapest-bérlet mellé váltott Millenniumtelep kezdő- vagy végpontú HÉV-bérletek.



Kitértek arra is: a karbantartási munkák miatt pénteken 22 órától hétfő hajnalig lezárják a forgalom elől a Soroksár, Hősök terénél található közúti HÉV-átjárót, ezért a 966-os busz a Határ út felé módosított útvonalon közlekedik: nem érinti a Soroksár, Hősök tere, az Erzsébet utca és a Tárcsás utca megállóhelyet.



Az éjszakai járatra a 66-os buszjárat Soroksár, Hősök tere (HÉV-megállóhely melletti) és 166-os busz Tárcsás utca (Pestszentimre irányú) megállójában lehet felszállni - olvasható a közleményben.