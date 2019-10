Közlekedés

Még mindig több mint egymillió gépjárművet érint az év végi kgfb-kampány

Még most is több mint egymillió gépjárműnek esik január elsejére a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) évfordulója, az év végi váltási időszakban idén 100-110 ezer szerződésváltást várnak a szakértők; a váltáskor díjemelkedésre számíthatnak az autósok.



Sebestyén László, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója szerint a gépjárművek üzembentartóinak díjemelkedésre kell készülniük. A várható növekedés oka az, hogy az első fél évben ismét jelentős mértékben nőtt a biztosítók kárkifizetéseinek összege. Ez részben a helyreállítási költségek, részben pedig a személyi sérülések során megítélt kártérítések gyors emelkedésének tudható be.



A biztosítás-közvetítő portál vezetője a személygépkocsik esetében az év végi kampányban 33-34 ezer forint körüli éves átlagdíjra számít a biztosítási adót is figyelembe véve. Ez az összeg jelentősen elmarad az év közben tapasztalt 50 ezer forint feletti átlagdíjtól, aminek elsődleges oka az érintett járműpark összetétele. Az év végi kampány ugyanis az idősebb, 2010 előtt vásárolt autók biztosítására vonatkozik, ezek jelentős része pedig a legkedvezőbb, B10 bónuszfokozattal rendelkezik.



Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) gépjárműszekciójának elnöke az MTI-nek elmondta: az érintett autósok az év végi kampány díjait november 2-ától ismerhetik meg. A meglévő biztosítónak legkésőbb november 11-éig kell közölnie ügyfeleivel a jövő évre megajánlott díjat postai úton, illetve e-mailben. A szerződés felmondására legkésőbb december elseje éjfélig van lehetőség, az új biztosítás kiválasztásának határideje pedig december 31.



Papp Lajos hozzáfűzte: az idei kgfb-kampány továbbra is a hazai gépjárműállomány több mint ötödét érinti, ez 1,1 millió gépjárművet, köztük 700 ezer személygépkocsit jelent. Az előző évek tapasztalatai alapján az érintettek mintegy 10 százaléka él a biztosításváltás lehetőségével, ennek alapján a jelenlegi kampányban kevéssel 100 ezer felett alakulhat a lecserélt szerződések száma.



Az autósok 2010. január 1-je előtt egységesen január elsejei évfordulóval köthették meg a kötelező felelősségbiztosítást. Az azóta megvásárolt gépjárművek szerződéseinél már nem a naptári kezdőnap, hanem a megvásárlás napja számít évfordulónak, ekkor lehetőség nyílik a biztosítóváltásra. 2010 óta évről évre csökken az év végén forduló kgfb-szerződések aránya, ám még idén is meghaladja a 20 százalékot.