Balesetveszély

Több autós is hívta a rendőrséget egy kamion miatt

hirdetés

Egymást követően több állampolgári bejelentés érkezett a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére 2019. október 15-én 6 óra körül arról, hogy az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 148-152-es kilométerszelvények térségében egy kamion balesetveszélyesen közlekedik. A hívók mindannyian elmondták, hogy a tehergépjármű a belső sávban halad, többször nekiment a szalagkorlátnak, megelőzni nem lehet, továbbá szabálytalanul váltogatja a sávokat. A bejelentők azt feltételezték, hogy a sofőr álmos, fáradt lehet és intézkedést kértek a balesetek megelőzése érdekében.



A megyei tevékenységirányítási központ azonnal járőröket küldött az érintett útszakaszra. A helyszínre rövid idő alatt kiérkező egyenruhások rádión keresztül jelentették az ügyelet felé, hogy a kamion mögött haladva, fény- és hangjelzésekkel próbálják megállásra bírni a tehergépkocsi vezetőjét, azonban a sofőr nem reagál a rendőri felszólításra. Közlekedése továbbra is balesetveszélyes volt, többször sávot váltott, és folyamatosan haladt az országhatár felé.



Végül a kamiont a hegyeshalmi határátkelőhelytől 15-20 méterre sikerült megállítani. A járőrök igazoltatni akarták a gépjármű vezetőjét, azonban a férfi szemmel láthatóan rosszul volt, mozgáskoordinációs problémái voltak, és nem tudott rendesen kommunikálni. Az intézkedő rendőrök azonnal a mentőket hívtak a helyszínre, akik megállapítottak, hogy az 50 éves férfinak feltehetően agyvérzése van, és őt a győri kórházba szállították. A járőrök a belső sávban álló kamiont biztonságosán félreállították, és intézkedtek a tulajdonos céggel történő kapcsolatfelvételről is.



Az eset kapcsán személyi sérülés nem történt, a jelenlegi adatok alapján az autópálya szalagkorlátja sérült meg több helyen.



A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság ezúton is köszöni az állampolgári bejelentéseket. Ezeknek, valamint a gyors rendőri reagálásnak köszönhetően sikerült megszüntetni egy közlekedési veszélyhelyzetet, és megelőzni egy komolyabb balesetet.