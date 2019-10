Balesetveszély

142-nél járt a BMW-s a komáromi halálúton, mikor lefotózták

Az 1119-es úton lemeszeltek a rendőrök egy BMW-st, aki jelentősen túllépte a megengedett sebességhatárt - motoros balesetek jellemző helyszínén, Komárom-Esztergom megye egyik legforgalmasabb összekötő útján, ahol még "veszélyes útkanyarulat" is figyelmeztet.



Ezen az útszakaszon 90-nel szabad menni, ennek ellenére két alkalommal is "meglőttek" valakit 142-vel.



Ebben az évben szeptember végéig ezen az útszakaszon összesen 25 esetben történt személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset, amelyek közül nyolc Bajna és Héreg között, az említett útkanyarulatban, a 17-es kilométerszelvénynél következett be. Az utóbbiak mindegyikét motorkerékpáros okozta, de további öt esetben a vétlen fél volt a motoros. A balesetek oka minden alkalommal az útviszonyoknak és az út vonalvezetésének nem megfelelő sebesség megválasztása volt - számolt be róla az Inforádió.