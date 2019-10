Világgazdaság

Rövidített munkaidőt vezetnek be az Opel fő németországi üzemében

Rövidített munkaidőt vezetnek be az Opel fő németországi telephelyén, a rüsselsheimi gyárban - közölte kedden a francia PSA csoporthoz tartozó járműgyártó társaság.



Az üzemi tanáccsal kötött megállapodás alapján hat hónapig szüneteltetik az esti műszakot, a mintegy 2600 munkavállaló így csak egy műszakban dolgozik.



A rövidített munkaidőt októberben vezetik be, a lépés a gyár alacsony kihasználtsága miatt szükséges. Az üzemben nyáron befejezték a Zafira egyterű modell gyártását, a másik modellből, az Insignia nevű limuzinból pedig a kereslet gyengesége miatt a tervezettnél kevesebbre van szükség. A paletta csak 2021-től bővül, amikor elkezdik az Astra kompakt modell új változatának gyártását, és addig igyekeznek megtartani a dolgozókat.



A Handelsblatt című német üzleti lap az intézkedésről szóló beszámolójában kiemelte, hogy az Insignia modellből az idei első fél évben 29 500 darabot adtak el, ami 31 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi 43 ezerhez képest. Hozzátették, hogy az IHS piackutató társaság számításai szerint az év egészében 52 ezer Insignia kelhet el, ami csaknem 50 százalékos visszaesés a 2018-as 95 ezerhez viszonyítva.



A Handelsblatt értesülése szerint az új Astra gyártásának előkészítése a kapacitás visszafogását is jelenti a rüsselsheimi üzemben. Így a jelenlegi óránkénti 60 helyett legfeljebb 40 autót tudnak majd összeszerelni a Hessen tartományi Opel-gyárban.



A Szentgotthárdon motorgyárat üzemeltető Opel 2017-ben került az amerikai General Motors-tól a Peugeot-t, a Citroent és a prémiumkategóriás DS modellcsaládot gyártó PSA csoporthoz, amely vállalta, hogy tiszteletben tartja az előző tulajdonos által kötött szerződéseket és megállapodásokat. Ennek alapján 2023-ig nem lehet vállalatgazdálkodási okokból elbocsátani alkalmazottakat.



Németországban bizonyos munkajogi szabályok betartásával bármely vállalkozás csökkentheti az alkalmazottak munkaidejét válság idején, hogy elkerülje az elbocsátásokat. A munkaidővel együtt a dolgozók fizetése is csökken, a veszteség egy részét az állam kiegyenlíti, legfeljebb 12 hónapon keresztül.