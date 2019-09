Autó

Mégis kap utódot a Toyota GT86, nem is akármilyet!

Tada Tecuja főmérnök szerint immár biztosított a boxermotoros sportkupé jövője. Sőt, az utód az ígéretek szerint még a Supránál is több élvezetet fog nyújtani. 2019.09.26 18:36 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem is olyan régen még bizonytalan volt a Toyota GT86 jövője, most viszont a lehető legjobb hírrel szolgált az ausztrál WhichCar olvasóinak és a rajongóknak a projekt egykori főmérnöke: már összeállt a következő generációs kupét fejlesztő csapat, a benchmark pedig nem a jelenlegi modell, hanem a GR Supra lesz!



A Toyota 2012-ben dobta piacra a GT86 kupét: egy minimalista, orrmotoros, hátsókerék-hajtású sportautót, amely szellemiségében az 1970 és 2006 között hét generáción át gyártott Celica kupé, nevében pedig a kultikus utcai sportautó, az 1983 és 1987 között gyártott Toyota AE86 előtt tiszteleg. 200 lóerős motorjával, 1,3 tonna alatti menetkész tömegével és józan, 205/55 R16 méretű abroncsaival a sportautók klasszikus receptjét ülteti át a XXI. századba: a nyers teljesítmény helyett kiegyensúlyozott, fordulékony és kezes viselkedésével szerez örömet.



A szabadidőjárművek mindent elsöprő népszerűségét ugyan oly sok más kategóriához hasonlóan a sportautók is megsínylik. A jelek szerint a Toyota mégsem int búcsút a műfaj talán utolsó képviselőjének. Tada Tecuja főmérnök, aki az eredeti GT86 projekt vezetése után a GR Supra fejlesztése fölött is bábáskodott, reménykeltő információt osztott meg újságírókkal: a Toyotánál már létrehozták az új generációs GT86 kifejlesztésével megbízott csapatot, és meghatározták az autóval szemben támasztott elvárásokat is.

"Ügyfeleink egyértelműen megfogalmazták elvárásaikat: az új GT86-osnak a Supra szintjét kell elérnie vagy felülmúlnia" - árulta el Tada-szan, ami természetesen nem a puszta számok, hanem a vezetési élmény, a kezesség terén értendő. Ennek kapcsán meg is jelent két fantáziakép a motor1.com oldalon.



Ez komoly kihívás, hiszen a GR Supra igazi mérnöki bravúr: karosszériájának szerkezeti szilárdsága nagyobb, mint a szénszálas vázszerkezetű Lexus LFA-é volt, tömegközéppontja pedig a soros hathengeres motor ellenére mélyebb, mint a boxermotoros GT86-osé. Ugyanakkor számos út áll a Toyota előtt, és mindegyiknek megvan a maga létjogosultsága.



Az egyik lehetőség, hogy a márka folytatja bevált együttműködését a Subaruval, és akár a jelenlegi modell alaposan továbbfejlesztett padlólemezére, akár egy új platformra helyezve valósítja meg a következő generációs kupét. Motorként az Ascent 2.4 literes boxerje merülhet fel lehetőségként, akár 260 lóerős, turbós kivitelében, akár szívómotorrá átdolgozva, nagyjából 230 lóerővel. Mivel ez a vadonatúj motor négyhengeres, nem tenné orrnehézzé a sportautót, a 20 százalékkal nagyobb lökettérfogat pedig feltöltés nélkül is növelné a forgatónyomatékot.

A másik, nem kevésbé kézenfekvő opció az új generációs TNGA platform alkalmazása. A Toyota és a Lexus felső kategóriás, hátsó- és összkerékhajtású típusainál alkalmazott GA-N és GA-L padlólemezek hosszirányban beépített orrmotort alkalmaznak: ez eleve jól hangzik, különösen, ha lerövidítik a tengelytávot. A házon belüli technológia alkalmazásának kétségtelen előnye, hogy igény esetén minden további nélkül lehetővé teszi hibrid hajtáslánc beépítését. Hogy ez mennyire valós opció a sportautók világában, arra a Toyota GR Super Sport tanulmány versenysport-ihletésű, ezer lóerős hajtáslánca a bizonyíték.



Van azonban egy harmadik lehetőség is. Noha a Toyota és a Mazda egy évvel ezelőtt létrehozott együttműködésének első gyümölcsei szabadidőjárművek lesznek, ez nem jelenti azt, hogy a partnerek ne kooperálhatnának más területeken is. Egy, a napokban kiszivárgott szabadalmi bejegyzés arra enged következtetni, hogy a Mazda hátsókerék-hajtású platform fejlesztésébe fogott, ami tökéletes alap volna egy új, nagyteljesítményű sportautóhoz. Mivel pedig a japán márkák közül a mai napig csak ez a kettő tudott győzni a legendás Le Mans-i 24 órás versenyen, egy közös fejlesztésű utcai sportautó igazi ínyencfalat volna a rajongók, és komoly kihívás a versenytársak számára.