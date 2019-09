Üzemanyag

Tankolási botrány: százmilliós is lehet a kár

33 ezer liter üzemanyagnál hibáztak, a dízel és a benzines autókban is súlyos gondokat okozhat a tévedés. 2019.09.26

Pénteken a budapesti Füredi úton található Shell töltőállomáson reggel 7-kor a 95-ös benzin és dízel üzemanyagok kiszállítása vagy lefejtése során a gázolaj helyett benzin, a benzin helyett pedig gázolaj került a benzinkút föld alatti tartályába, ezért az ott vásárlók nem megfelelő üzemanyagot tankoltak. Szombaton délután érkeztek az első vásárlói bejelentések azoktól, akik 95-ös benzint tankolták, ezért a 95-ös benzin értékesítését 20 óra 30 perckor leállították. Vasárnap délután a gázolaj értékesítését is megszüntették.

"Napokig nem megfelelő üzemanyagot tankoltak, ez szerintem teljesen példátlan. Ráadásul napok teltek el, mire a cég elkezdett kommunikálni" - mondta az InfoRádiónak Zách Dániel. A Totalcar újságírója a helyszínen úgy értesült, hogy a lefejtéskor cserélték össze a csöveket, azaz vélhetően a tartályautó rossz rekeszéből szivattyúzták ki az üzemanyagot, így keveredhetett a benzin és a gázolaj a kúton.



"Megbecsülhetetlen az anyagi kár. A cég hivatalos közlése szerint ezer autós és 33 ezer liter üzemanyag lehet érintett" - mondta a szakújságíró, és jelezte, a kár mértéke sok összetevőtől függ. A dízelautók fokozottan érzékenyek a nem megfelelő üzemanyagra, a problémák mértéke attól függ, hogy mekkora volt a nem megfelelő üzemanyag aránya a tankban. Ha valaki szinte üres tankkal érkezett a kútra, és benzinnel töltötte meg, majd sokat autózott vele, akkor a teljes üzemanyagrendszert szét kell szerelni, és sok esetben milliós tétel lehet a javítás.



A benzines autóknál hasonló a helyzet, de más okból: ha gázolaj kerül a benzinbe, akkor a katalizátor annyira eltömődhet, hogy nem lehet javítani, kitisztítani, hanem cserélni kell.



Zách Dániel szerint annak bizonyítása, hogy valaki az adott üzemanyatöltő állomáson tankolt, számla nélkül is könnyen igazolható, ha másként nem, akkor a térfigyelő kamerák felvétele alapján, de az komolyabb feladat, hogy ki milyen módon tudja bizonyítani az őt ért kárt.

Adatokat kér a Shell

A Shell adatai szerint összesen kb. ezer tranzakció történt a kérdéses időszakban, és eddig több mint 350 bejelentést fogadott a cég ügyfélszolgálata. A károsultak a www.shell.hu oldalon tudnak legkönnyebben bejelentést tenni.



"Minden bejelentést ki fogunk vizsgálni és az üzemanyag hibájával kapcsolatos jogos igényeknek helyt adunk" - írta az InfoRádiónak a cég, és arra kéri az érintett vásárlókat, hogy adataik mellett küldjék meg az üzemanyag-vásárlást igazoló nyugta vagy számla másolatát. Ha nincs már meg a bizonylat, akkor a jármű rendszámát, típusát, színét és tankolás időpontját kell megadni.



A Shell azoktól az autósoktól, akik már szervizhez fordultak, a javítási árkalkulációt vagy bizonylatot is kéri. A kártérítésről úgy nyilatkozott a Shell Hungary Zrt., hogy minden bejelentést kivizsgál és az üzemanyag-keveredéséből adódó jogos igényeket megtéríti.

A számla hiánya nem lehet kizáró ok

Ilyen esettel még nem találkozott több évtizedes praxisában Kovács Kázmér ügyvéd. A Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának vezetője az InfoRádióban elmondta, a benzinkút üzemeltetőjének, illetve a forgalmazónak minden felmerülő kárt meg kell térítenie. "Dízelautóknál a szakértők szerint ilyenkor az adagolót is ki kell cserélni, ami akár magában is milliós nagyságrendű tétel lehet" - mondta az ügyvéd, és hozzátette, nem érti, hogy a panaszok után miért nem állították le hamarabb a kiszolgálást.



A kártérítés tekintetében könnyebb helyzetben vannak azok, akik számlával is rendelkeznek, de azoknak sem kell aggódniuk, akik nem őrizték meg a nyugtát.



"A kár mértéke a végén azonban meglehetősen komoly lesz, kérdés, hogy a cég mihez fog ragaszkodni. Egy biztos, ha valaki nem rendelkezik ilyen bizonylattal, nem zárja ki a kárigény érvényesítését" - mondta Kovács Kázmér. Időleges megoldásként az autó javítására nem lehet felhasználni a Casco-biztosítást, mert a műszaki meghibásodás általában nem tartozik a fedezeti körbe.