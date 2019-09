Közlekedés

Egy hetet tölt dugóban minden magyar sofőr

Az Eurostat frissen közölt adatai szerint a 2017-ben megtett magyar kilométerek 70 százalékát autóval teljesítették. Ez soknak tűnhet, ám a többi adatot megnézve látható, hogy arányaiban a magyarok autóznak a legkevesebbet Európában.



A listát a litvánok vezetik, náluk 91,1 százalék volt az autóval megtett kilométerek aránya, utánuk Norvégia (89,5%) és Portugália (88,8%) következik. A régiót tekintve Szlovéniában autóznak a legtöbbet, a kilométerek 86,5 százalékát így tették meg. Horvátországban ugyanez az arány, 84,3 százalékos, és a románoknál is valamivel több, mint 80 százaléknyi.



Hozzánk hasonlóan keveset furikáztak 2017-ben a csehek (73,3%) és a szlovákok is (74,4%).



Összességében az uniós polgárok jelentős hányada az autót részesíti előnyben: átlagosan a kilométerek 83,3 százalékát tették meg így, 8,8 százaléknyi ment el a tömegközlekedésen, és 7,9 a vonatokon – írta a Pénzcentrum.



Európa élvonalában vagyunk a tömegközlekedésben megtett kilométerek tekintetében is, az utazások 22,1 százaléka volt ilyen: nálunk többet csak a törökök (28,2%) és az észak-macedónok (22,2%) zötykölődtek a buszokon, trolikon.



A legkevésbé a hollandok vették igénybe a tömegközlekedést, csak 2,9 százalékniy kilométert tettek meg így, és az Egyesült Királyságban sem szívesen pattantak buszra, csak 5,1 százalékos az arány.



Az Eurostat külön mérte a vonatközlekedést is, amit Svájcban vettek a legtöbben igénybe (19,7%), és az osztrákok is szívesen pattantak vonatra (kilométereik 11,9 százalékát tették meg így). Magyarország ebben a tekintetben a középmezőnyt foglalja el: az utaskilométerek 8,9 százalékát tették meg vonatokon honfitársaink 2017-ben.

Mégis rengeteget ülünk a dugóban



Annak ellenére, hogy az európai átlaghoz képest több mint 10 százalékkal kevesebbet autóznak a magyarok, Budapesten tavaly egy átlagos autós majdnem egy hetet, 162 órát ült a dugóban. A statisztikák szerint a magyar főváros a 13. helyen van az európai dugó-ranglistán, megelőzve olyan nagyvárosokat, mint Manchester, Barcelona, Lisszabon vagy Amszterdam.



A listán Róma áll az első helyen 254 órával (10,5 nappal), nem sokkal maradt le Dublin sem a maga 246 órájával - ami szintén több, mint 10 nap -, harmadik helyen pedig holtversenyben Párizs és Rosztov áll 237 órával (9,8 nappal).