Vasúti közlekedés

Változik a vonatok menetrendje hétvégén a Nyugati és Kőbánya-Kispest között

Módosul számos vonat közlekedése és menetrendje szombaton és vasárnap a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között, a városligeti elágazás és Kőbánya-teher állomás közötti pályakarbantartás miatt - tájékoztatta a Mávinform péntek reggel az MTI-t.



Változás, hogy a záhonyi sebesvonatok Kőbánya-Kispestről indulnak és oda is érkeznek, az S50-es monori személyvonatok a Nyugati helyett - Kőbánya-Kispest érintésével - Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak. A nyíregyházi, záhonyi és szegedi InterCity-k, valamint a lajosmizsei vonal vonatai korábban indulnak a Nyugatiból és később is érkeznek meg. A menetrend módosul a békéscsabai fővonal néhány, Mezőtúrról Szolnokra közlekedő járatán is - közölték.



Közölték azt is, hogy a Záhonyból 13.03-kor induló sebesvonat, a Nyíregyházáról 16.51-kor, Debrecenből 17.26-kor induló televonat és a Debrecenből 18.15-kor induló Hétmérföldes sebesvonat Szolnoktól kerülő útirányon át, Újszász érintésével közlekedik a Nyugati pályaudvarig. A két vonat így nem érinti Ferihegyet és Zuglót, valamint Kőbánya-Kispestet sem - írta a Mávinform.