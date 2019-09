Fejlesztés

Elektromos járművek és szolgáltatások fejlesztésébe fektet a Skoda

A következő öt évben a Skoda Auto összesen két milliárd eurót fektet be az elektromos járművek és az új mobilitási szolgáltatások fejlesztésére. Ez a társaság eddigi legnagyobb befektetési programja - ismerteti a Volkswagen csoporthoz tartozó gyártó magyarországi importőre az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.



A cseh autógyártó startégiája értelmében a benzin-, dízel- és CNG-motrok mellett folyamatosan növelni fogja az elektromos hajtásrendszerek arányát. A társaság azt várja, hogy az elektromos járművek 2025-re már a teljes eladás 25 százalékát teszik ki.



Ennek érdekében a Skoda 2022-ig tíz elektromos modellt vezet be az edig már bemutatott két modellcsalád (CITIGOe iV, SUPERB iV) mellett. Az első két teljesen elektromos jármű 2020-ban kerül piacra, a modellekhez a Volkswagen-csoport moduláris elektromos autóplatformját alkalmazzák.



Az elektromos modellek és alkatrészek gyártását a Skoda elsősorban a Cseh Köztársaságban működő üzemeibe helyezi. Az idén szeptember közepétől Kvasinyban gyártják a Superb iV-t, 2020-ban pedig Mladá Boleslavban megkezdődik a MEB platformon alapuló teljesen elektromos autók gyártása. Ugyanitt még az idén megkezdődik az elektromos alkatrészek gyártása a Volkswagen-csoport más márkáinak plug-in hibrid modelljei számára.



Az e-mobilitás a Skoda fenntarthatósági stratégiájának egyik pillére - emelik ki a közleményben. Ennek keretében a járműgyártó konkrét környezeti célokat határozott meg járműveire és gyártására, például 2025-re 30 százalékkal csökkenti a Skoda modellek szén-dioxid-kibocsátását 2015-hez képest. Egyidejűleg a csehországi Skoda gyárakban a termelést teljesen szén-dioxid-semlegessé teszik.



A Skoda a környezetbarát mobilitást a belső töltési infrastruktúra fejlesztésével is támogatja. Három cseh gyáregységében (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí) és a közelükben 2025-re összesen 7000 töltőhelyet állítanak fel.



A Skoda Auto 1991 óta a Volkswagen-csoport tagja. Három telephelyen működik Csehországban, gyárt Kínában, Oroszországban, Szlovákiában, Algériában és Indiában, főként a csoporton belüli partnerség keretében, továbbá Ukrajnában és Kazahsztánban helyi partnerekkel együttműködve. Globálisan több mint 30 ezer dolgozót alkalmaz.



A cég száznál is több piacon működik aktívan, 2018-ban több mint 1,25 millió járművet értékesített világszerte.