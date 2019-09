Baleset

Halálos baleset Kéleshalom közelében - leszakadt a motoros lába - helyszíni fotók

Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt 2019. szeptember 5-én délután Kéleshalom közelében.

Az 5312-es számú úton közlekedett Hajós felől Jánoshalma irányába 16 óra 52 perckor egy 37 éves kiskunmajsai férfi egy motorkerékpárral. A helyszíni szemle adatai szerint nem megfelelően választotta meg járműve sebességét, ezért az út 26.590-es méterénél - egy jobbra ívelő kanyarban - áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol félfrontálisan összeütközött az ott szabályosan közlekedő Volkswagen Passat típusú személygépkocsival. A baleset következtében a motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A baleset körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.

A delmagyar.hu szerint négy kiskunmajsai motoros tartott hajós irányába, amikor egy kanyar előtt megelőztek egy BMW-t de az egyik motoros nem tért vissza a saját sávjába, és frontálisan összeütközött a szemből érkező Volkswagen Passattal.

Fotók: Police.hu

A BMW-t vezető férfi elmondta, szerinte körülbelül 110 km/órás sebességgel előzhették meg őt a motorosok, a kanyar előtt körülbelül egy kilométerrel. Ő pár másodperccel a baleset után ért oda, megállt és azonnal hívta a mentőket, akik hamarosan meg is érkeztek.



A balesetet szenvedett 37 éves motoros férfinak az ütközés következtében leszakadt a lába, és több életveszélyes sérülést is szenvedett. Mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, a jánoshalmi és a kiskunhalasi mentősökkel együtt több mint egy órán át küzdöttek a férfi életéért, de már nem tudták megmenteni, a helyszínen belehalt sérüléseibe.



Az ütközés erejétől a motorkerékpár blokkja is szétszakadt. A Volkswagent vezető férfi elmondta, semmit nem tudott tenni, már lehúzódni sem volt ideje, amikor észrevette a szemből érkező motorkerékpárt.