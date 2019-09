Közlekedés

Szemétszedési akciót szervez a Magyar Közút szeptemberben

Közutak mellett illegálisan lerakott hulladék összeszedésére hirdetett akciót szeptember 20-ára a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a társaság jövő szombaton nyílt napot is tart, amelyen a cég munkagépeivel is megismerkedhetnek az érdeklődők.



Pécsi Norbert Sándor, a szervezet szóvivője az M1 aktuális csatorna szombat délelőtti műsorában azt mondta, az autópályák melletti pihenőkben sokszor azért sok a kommunális hulladék, mert a hétvégi házak tulajdonosai ott teszik ki a szemetet. Az alacsonyabb rendű utaknál főként a sitt és háztartási hulladék okoz gondot; csak ebben az évben 1,5 milliárd forintjába kerül a társaságnak a szemét elszállítása, amelyből akár 60 ezer tonna meleg aszfaltot is be tudnának szerezni - hívta fel a figyelmet az osztályvezető.



A cég nyílt napjával kapcsolatban azt mondta, szeptember 7-én minden megyében lesz egy telephely, ahol az érdeklődők a cég feladataival, és akár a munkagépekkel is megismerkedhetnek, ezek közül a hókotrók a legnépszerűbbek - mondta Pécsi Norbert Sándor.



Hozzátette: ehhez kapcsolódik a "Biztonság az Ön kezében van" kampányuk is, amellyel az út mellett dolgozók biztonságára szeretnék felhívni a figyelmet. Az osztályvezető elmondta, az elmúlt két évben két munkatársukat gázolták halálra.