Beterítette barátnője kocsiját egy férfi, mert az kekeckedett vele - képek

Letartóztattak a hatóságok egy floridai férfit, miután az ráborította egy markolókanál tartalmát a barátnője kocsijára, mivel nem volt hajlandó válaszolni neki.



Az Okaloosa megyei seriffhivatal szerint a 20 éves Hunter Mills elhívta a hölgyet hogy beszéljenek egy földmunkát végző cég telephelyén Crestview-ban.



Ám a nő valaki más autójával jelent meg és nem volt hajlandó erre magyarázatot adni. Erre Mills beugrott egy homokrakodó traktorba, majd a markolókanál tartalmát ráborította a 2010-es Cadillacre.



Mivel az ablak le volt engedve, az utastérbe is jutott bőven a földből, emellett karcolások és sérülések is keletkeztek a karosszérián.



Millt ellen bűncselekmény miatt vádat emelnek.

