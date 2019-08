Autó

Rendszámával hekkelte meg a bírságolási rendszert egy autós, de végül minden büntetést ő kapott meg

Joseph Tartaro sosem gondolta volna, hogy ekkora problémát okoz - saját magának. Kitalálta ugyanis még 2016-ban, hogy egyedi rendszámot igényel. Mivel IT-biztonsági szakember, a szakmájához kapcsolódó megoldást keresett. Miközben keresgélte a megfelelőt, eszébe jutott a NULL érték (egész egyszerűen annyit jelent, hogy nincs beállított érték), amit nagyon viccesnek gondolt, mivel a feleségének a VOID (a programnyelvekben általános, típusnélküli mutató, ami bármire mutathat) verziót szánta. Ez a programozói körökben valóban vicces dolog.



Ám most már több mint 12 ezer dollár büntetést kell fizetnie a férfinak, derült ki idén, mikor meg kellett újítania a rendszámának regisztrációját.



Az egész esetről maga Tartaro számolt be a Defcon konferencián, hiszen a története példaértékű lehet minden fejlesztőnek vagy biztonsági szakembernek. Ugyanis azt gondolta, ha a rendszerbe mindig NULL értéket ad az ő kihágása, akkor a legtöbb program ezt nem fogja értelmezni, így nem kap majd büntetést. Mindez így is volt amíg nem érkezett el az újbóli regisztráció. Ugyanis ekkor minden olyan közlekedési szabálysértésre adott büntetés, ahol a rendőrség elfelejtette kitölteni a rendszámot - azaz a program szerint NULL érték volt a rendszámhoz megadva - most a férfihoz került átsorolásra.



A jó ötlet így komoly katasztrófába fulladt, a férfi folyamatosan egyezkedik a rendőrséggel, mert rengeteg büntetést kellene kifizetnie a rendszer szerint.