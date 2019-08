Közlekedés

Több mint háromszázezren használták a Csongrád megyei határátkelőhelyeket a hétvégén

Az idei évben a legtöbb, 322 ezer utazó használta a hétvégén a Csongrád megyei határátkelőhelyeket, az utazók összesen csaknem 107 ezer járművel lépték át az országhatárt - tájékoztatta a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője hétfőn az MTI-t.



Szabó Szilvia közölte, a várakozási idő Röszkén mindkét irányban elérte a négy órát, de a többi határátkelőn is voltak olyan időszakok, amikor két órát kellett az utasoknak várakozniuk.



A hétvégén a röszkei autópálya-határátkelőt használók száma meghaladta a 118 ezret, míg a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyet csaknem 142 ezren vették igénybe. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a szerb és a román társszervekkel együttműködve az átkelőhelyeket teljes kapacitáson működtette - tudatta a százados.



A megnövekedett forgalom oka, hogy a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások szabadságra, a turisták pedig nyaralni indulnak. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a következő hétvégén ki- és belépő irányban is megnövekedett forgalom várható, majd augusztus utolsó két hetében már a belépő forgalom lesz erősebb.



Egy átlagos nyári napon 15-20 ezer utas veszi igénybe a röszkei autópálya-határátkelőhelyet, a nyári szabadságok időszakában ez a szám akár 60 ezerre is nőhet. Ezt az utóbbi években Csanádpalota is megközelítette.



A határátkelőhelyek nyitva tartásáról és az ott várható várakozási időkről a www.police.hu oldal határinfó rovatában, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak az utazók.