Gigadugó az M0-son: 2 óra alatt sem vergődik át

Az M0-s autóút déli részén az M5-ös autópálya felé az M1-es csomópontjától torlódik a forgalom. Az átjutási idő közel 2 óra! Lépésben halad a forgalom a Balaton és a Hungaroring felé vezető utakon is. 2019.08.02

Az M0-s autóúton az M5-ös autópálya felé az M1-es csomópontjától torlódik a forgalom. Az átjutási idő közel 2 óra - tudósította az Inforádió.



Az M7-es és M6-os autópályákról is nehéz a felhajtás, de 6-os főútról is csak több lámpaváltás után lehet ráhajtani az M0-s autóútra a főváros és Érd felől is.



Az ellenkező oldalon, az M1-es autópálya felé az M51-es becsatlakozásától lassú az előrejutás, ott 30-40 perc a menetidő-veszteség - írja az Útinform.



Az északi szakaszon a Megyeri-hídtól az M2-es autóút csomópontjáig lépésben halad a forgalom.



Baleset történt Budapest felé az M3-as autópályán, az 50-es km közelében, Kerekharasztnál. A sérült járművek már a leállósávon vannak, de torlódik a forgalom.



Erős a forgalom a fővárosból kifelé,

- az M3-as autópályán egészen Mogyoródig,

- az M7-es autópályán Martonvásárig,

- a 2-es főúton Dunakeszinél,

- valamint a 4-esen Üllőnél.



A hétvégi Forma 1 kapcsán az elmúlt évek gyakorlatát követve az M3-as autópálya fővárosból kivezető szakaszán az M0-s csomóponttól a Ring pihenőhelyig a leálló sávon külön forgalmi sávot létesítettek a VIP vendégek részére, amit ma reggeltől már lehet használni.



Az idei évtől a versenyre látogatók a főváros felől a 19-es km-nél épült új csomóponton keresztül, vagy a 23-as jelű Mogyoródi csomópontban kanyarodhatnak a Hungaroring felé. A verseny ideje alatt az említett csomópontoknál lassabb haladásra, torlódásra készüljenek!