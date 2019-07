Balesetveszély

Kezét és lábát is kilógatva vezetett egy férfi Borsodban - videó

Kilógatta a lábát és úgy vezetett egy sofőr Borsodban. Sőt, nem csak a lábát lógatta ki a hőségben, még a bal kezét is, így csak egy kézzel fogta a kormányt. Ez így együtt rendkívül, de külön-külön is balesetveszélyes. Ha így okozott volna balesetet, még akár börtönbüntetést is kaphatott volna a felelőtlen sofőr.