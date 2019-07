Közlekedés

Változik a Soroksári út forgalmi rendje a Haller és a Dandár utcánál

Július 22-étől irányonként kétszer két, szűkített forgalmi sávon lehet haladni a Soroksári úton a Haller utca és Pápay István utca között. 2019.07.18 11:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gázvezeték-felújítás miatt hétfőtől változik a Soroksári út forgalmi rendje a Haller utcánál és a Dandár utcánál - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint július 22-étől irányonként kétszer két, szűkített forgalmi sávon lehet haladni a Soroksári úton a Haller utca és Pápay István utca között.



A Haller utcába egyik irányból érkezve sem lehet majd bekanyarodni; a városhatár felé haladva a Dandár utca-Vaskapu utca, a centrum felé tartva pedig Pápay István utca-Szent Benedek utca útvonalon lesz elérhető a Haller utca - hívta fel a figyelmet a BKK.



A kerülőút biztosítása érdekében a Szent Benedek utca forgalmi irányát megfordítják. A Haller utcából továbbra is ki lehet hajtani a Soroksári útra: egy-egy sávon jobbra, illetve balra.



Mint hozzátették, várhatóan augusztus 3-án, szombaton és 4-én, vasárnap a Dandár utca kereszteződésénél dolgoznak, ezért a csomópontot a Soroksári út felől lezárják. Ekkor a centrum felől érkezők ideiglenesen ismét be tudnak kanyarodni balra nagy ívben a Soroksári útról a Haller utcába.



A tájékoztatás szerint szombaton és vasárnap (július 20. és 21.) a Lechner Ödön fasorról nem lehet a Soroksári út felé a Dandár utcai kereszteződésnél kikanyarodni.



Várhatóan augusztus 5-től a Pápay István utca és a Dandár utca közötti szakaszon folytatódik a munka. A Soroksári úton ekkor is irányonként két-két forgalmi sáv lesz járható.



Ebben az időszakban a Boráros tér felől érkezve újra a Dandár utca-Vaskapu utca, a centrum felé tartva pedig a Pápay István utca-Szent Benedek utca útvonalon lesz elérhető a Haller utca - közölte a BKK.



A munkavégzés idejére a Soroksári úton a Boráros tér felé tartó buszok Haller utca/Soroksári út megállóhelyét a jelenlegitől 150 méterrel hátrébb, a Haller utca kereszteződése elé helyezik át.