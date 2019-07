Ügyvéd

Állandósult jellemhiba miatt is el lehet tiltani valakit a vezetéstől

Véglegesen alkalmatlan a vezetésre az a személy, akinek bizonyos betegsége van, de az is, aki valamilyen súlyos jellemhibával rendelkezik. 2019.07.15 13:50 MTI

Adott esetben állandósult és súlyos jellemhiba miatt is el lehet tiltani valakit a vezetéstől - mondta Borbély Zoltán közlekedési szakjogász hétfő reggel az M1 aktuális csatornán.



A műsorban a múlt csütörtöki súlyos autóbalesetről beszéltek, amely a horvát autópálya egyik fizetőkapujánál történt, és amelyben magyarok is megsérültek.



Az ügyvéd erre reagálva elmondta, a magyar gyakorlat szerint véglegesen alkalmatlan a vezetésre az a személy, akinek bizonyos betegsége van, de az is, aki valamilyen súlyos jellemhibával rendelkezik. Ilyen lehet az állandósult erőszakos jellem - tette hozzá.



A konkrét esetben felmerült, hogy a balesetet okozó sofőr drog hatása alatt állt, s ha kiderül, hogy a drogproblémája miatt teljesen elveszítette a kontrollt, akkor is örökre eltilthatják a vezetéstől - mondta az ügyvéd.