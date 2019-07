Baleset

Két nappal a baleset előtt jött ki a drogelvonóról a horvát BMW sofőrje

Két nappal a baleset előtt jött ki a drogelvonóról a magyar család kocsijába csapódó horvát BMW-s. Horvát lapértesülések szerint a sofőr drogfüggő volt, és pszichiátrián is kezelték. A rendőrök a csütörtöki baleset után a sofőrt előbb őrizetbe vették, aztán elengedték, utána azonban mégis letartóztatták. Hamarosan vádat emelhetnek ellene. Közben a magyar család mindhárom tagja, így a 7 éves kisfiú is, túl van az életveszélyen.



Mint ismeretes, a magyar család kocsija szabályosan várakozott az A4-es autópálya fizetőkapujánál Varazsd közelében, amikor nekicsapódott a 150-nel érkező kocsi. A mentők és a tűzoltók csaknem háromnegyed órán át küzdöttek azért, hogy ki tudják szabadítani a roncsból a családot: a 38 éves szülőket, és 7 éves kisfiukat.



A Jutarnji List című lap azt írja: a 35 éves csáktornyai vállalkozó alig két nappal a baleset előtt tért haza egy elvonókúráról, ahol drogfüggősége miatt kezelték. A balesetben megsérült család Budapestről tartott a horvát tengerpartra.



Az RTL Klub információi szerint a balesetet szenvedett család Ausztráliában él. A súlyosan megsérült édesapa Újvidéken született, magyar származású, ismert teniszedző. Úgy tudni, játékostársait is sokkolta a baleset híre – egyik legjobb barátja, egy teniszedző is velük van a kórházban, minden nap látogatja a családot. Bár a baleset után mindannyian rendkívül súlyos sérülésekkel kerültek kórházba, a Külügyminisztérium szerint mostanra javult az állapotuk.

Az már korábban kiderült, hogy a BMW sofőrje nem ivott. A horvát rendőrök ma nem válaszoltak az RTL-nek, így egyelőre nem tudni: a férfi drogozott, vagy - ahogy az első hírek szóltak – telefonált, miközben balesetet okozott.