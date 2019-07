Közlekedés

Beindult a nyári csúcsforgalom az európai utakon

hirdetés

Beindult a nyári csúcsforgalom Európában, a déli tengerpartokhoz vezető utakon dugókra lehet számítani - hangzott el az M1 aktuális csatorna Híradójában vasárnap.



Svájc legtöbb kantonjában megkezdődött a nyári vakáció és ezzel együtt megkezdődött a csúcsforgalom. A nyaralni indulók miatt már szombat reggel több mint 10 kilométeres volt a torlódás a Gotthárd-alagútnál.



Ausztriában korlátozások is lassítják a forgalmat. Salzburg tartományban lezárták egy Ausztriát és Németországot összekötő autópálya lehajtóit a lakosság védelmében, az átutazók így nem tudják a sztrádáról letérve kikerülni a közlekedési dugókat.



Németországban tartományonként változik az iskolai szünidő kezdete, de a legnépesebb tartományban, Észak-Rajna-Vesztfáliában pénteken lett vége a tanévnek. A német autóklub arra figyelmeztetett, hogy a következő hetekben rengetegen indulnak Európa déli és keleti része felé.



A horvát autópályákon érezhetően megnőtt a forgalom az elmúlt napokban. A nyári szezonban gyakran alakulnak ki dugók a horvát utakon, hétről hétre újabb nyaralók indulnak el az Adriára, illetve térnek vissza, ezért mindkét irányban lehet torlódás.



A Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások is indulnak haza nyári szabadságra, ezért Magyarországon is nagy a tranzitforgalom - ismertették a Híradóban.